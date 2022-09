Conforme a pesquisa, no Ensino Básico do estado, matemática teve índice de 213,73 e língua portuguesa, 205.80. Em 2019, eram 221,93 e 210,39, respectivamente.Em relação ao ensino médio, Mato Grosso aparece na 21ª posição, com índice de 3,7, e subiu uma posição no ranking dos estados. Em 2019, a taxa era de 3,6.

Na região Centro-Oeste, na mesma faixa analisada, o estado fica em último lugar. Em primeiro, aparece Goiás e Distrito Federal, empatados com 4,5, depois, Mato Grosso do Sul, com 3,8.

Em relação aos dados do Saeb, em matemática, o estado possui atualmente avaliação de 263,70; em Língua Portuguesa são 268,61 pontos. Na avaliação anterior, as disciplinas alcançaram 271,33 e 271,73, nesta ordem.

O g1 entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), mas não obteve retorno sobre os índices até o momento.

Como é calculado?

As médias de desempenho são realizadas a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb têm o objetivo único de alcançar 6 pontos, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. A escala vai de 1 a 10.

O Ideb é calculado através da taxa de aprovação/fluxo escolar (a porcentagem de alunos que não repetiram de ano em uma escola ou rede de ensino) e as notas do Saeb, que é uma prova de português e de matemática aplicada aos alunos.