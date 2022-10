O evento visa orientar, transformar e impulsionar as práticas pedagógicas na Rede Estadual de Ensino

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) promove nesta terça e quarta-feira (04 e 05.10), o 2° Encontro com as Coordenadorias de Gestão Pedagógica: Orientar, transformar e impulsionar as práticas pedagógicas. O evento é realizado das 8h às 18h, no auditório da Fatec Senai, em Cuiabá.

Organizado pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (Sage), o objetivo é reunir diretores, diretores adjuntos, e coordenadores pedagógicos das 15 Diretorias Regionais de Educação (DREs) para discutir práticas que atuam diretamente na qualidade do processo de ensino e aprendizagem, entre outros temas, como a leitura de painéis e utilização dos resultados das avaliações. São esperados cerca de 180 profissionais.

"Vamos aprofundar discussões sobre políticas e práticas que já são rotinas, mas que agregam novos conhecimentos no sentido de promover conquistas no desempenho dos estudantes”, explica Lélia Brun, secretária adjunta de Gestão Escolar.

A gestão pedagógica é tida como um dos pilares da gestão escolar. Isso porque ela está ligada diretamente à atividade-fim da escola. Portanto, atua diretamente na formação e no desenvolvimento de competências e habilidades pessoais e profissionais nos alunos.

Lélia Brun destaca que, quando a gestão pedagógica atua de maneira eficaz, sua boa execução influencia positivamente na rotina escolar, além de enaltecer a própria escola perante as demais unidades da rede. “É esse o propósito do encontro. Quando se fala em ação pedagógica, refere-se a algo além da prática didática, envolvendo as circunstâncias da formação, os espaços-tempos escolares, as opções da organização do trabalho docente, as parcerias e expectativas do docente”.

Na abertura do evento, a imprensa terá à disposição para entrevistas o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, além das secretárias adjuntas de Gestão Educacional, Lélia Brun; de Gestão Regional, Alcimaria Ataides da Costa; e de Gestão de Pessoas, Flávia Emanuelle de Souza Soares.