Aos 24 conselheiros, Alan detalhou o projeto que alinhou questões estratégicas com ações e projetos desenvolvidos pela Seduc-MT nos últimos dois anos e nove meses

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) apresentou ao Conselho de Estadual de Educação o detalhamento do programa EducAção 10 anos, durante sessão extraordinária realizada nessa terça-feira (04.10). Na ocasião, o secretário Alan Porto ressaltou as melhorias nos indicadores da Educação e destacou as políticas públicas previstas no programa.

“Mato Grosso saltou da 22ª para a 19ª posição no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Esse avanço é resultado dos investimentos em Educação que o Governo do Estado realiza, somado ao empenho de todos os profissionais da rede estadual de ensino”, afirmou.

"Os resultados aparecem com intensidade. Temos a certeza de que nos próximos anos vamos colher frutos ainda melhores, diante de todo o empenho conjunto entre professores, equipe técnica e investimentos”, completou.

Ao apresentar as 30 políticas públicas e 135 ações que dão sustentação ao EducAção 10 Anos, Alan ressaltou que Mato Grosso se antecipou ao processo de recuperação da aprendizagem pós-pandemia da covid-19, e construiu uma das políticas públicas mais avançadas e ousadas do país: o Sistema Estruturado de Ensino.

O secretário ainda observou que a atual gestão investiu mais de R$1 bilhão nas ações de educação, como o programa Alfabetiza MT - ação que contemplou avaliações de fluência em leitura, avaliações diagnosticas, e, além de avaliações formativas e profissionais, também contribuiu com o novo direcionamento à Educação.

Também foram realizados investimentos em tecnologias digitais para as salas de aula, conectividade nas escolas, no socioemocional, material didático complementar, além de aporte financeiro que garantiu a qualidade do ambiente escolar. Professores receberam recursos para a compra de notebooks e contratação de pacotes de internet, e escolas foram atendidas com Chromebooks para a comunidade estudantil. Ao todo, 30 mil unidades já foram entregues, e a previsão da Seduc é chegar a 60 mil unidades até dezembro deste ano, continuando com os investimentos em 2023.

Para o secretário Alan Porto, as metas do programa EducAção 10 Anos são para que, daqui cinco anos, Mato Grosso esteja entre os 10 maiores níveis de educação do país. “E a nota meta é ainda mais ambiciosa: queremos que daqui 10 anos, em 2032, a educação de Mato Grosso esteja entre as cinco melhores. Mas, para isso, precisamos seguir esse plano de maneira rigorosa”, ressaltou.

O presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), Gelson Menegatti, afirmou estar atento à execução do programa EducAção 10 Anos, e ressaltou a importância da parceria entre a Seduc e o Conselho Estadual.

"Vemos que a execução do programa está sendo acolhido pelos trabalhadores da Educação, pela sociedade e pelos órgãos reguladores, e, assim, temos a certeza de que transformar esse programa em política de Estado foi uma decisão assertiva. Mato Grosso precisava de uma política duradoura e agora isso está sendo possível”, finalizou.