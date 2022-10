A Gestão Municipal continua fazendo investimentos importantes na educação. Além das reformas e ampliações, as unidades de ensino fundamental e educação infantil estão recebendo parques infantis muito importantes para o desenvolvimento das crianças, porque mais do que um passatempo divertido, o parquinho também ajuda na coordenação motora, na socialização da criança e na percepção do mundo que tem à sua volta.

Na terça-feira (11.10), o prefeito de Alta Floresta Valdemar Gamba e a secretária municipal de Educação, Lucineia Martins de Matos, visitaram a Escola Municipal de Ensino Fundamental Geny Silvério Delarincy, no Bairro Jardim Panorama, e a Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Dulce localizada no Bairro Bom Pastor, na Cidade Alta.

Além de acompanhar as atividades alusivas ao Dia da Criança, o prefeito e a secretária aproveitaram para entregar uma singela lembrança aos professores em homenagem ao Dia do Professor que será comemorado neste sábado (15.10).

Na Escola Irmã Dulce o prefeito Valdemar Gamba e a secretária Lucineia de Matos entregaram o Parque Infantil que foi recebido com muita festa pelas crianças. Este parque faz parte de um investimento de R$ 1.124.000,00 que a Prefeitura de Alta Floresta através da Secretaria Municipal de Educação está fazendo na aquisição de parques infantis para as escolas municipais. Foram adquiridas 18 unidades de playground para substituir os antigos parques enferrujados e que estavam oferecendo risco para a saúde das crianças.

Além da Escola Irmã Dulce serão contempladas nesta primeira etapa as escolas de educação infantil Paulo Pires no Bairro Boa Nova 3, Princípio da Sabedoria no Jardim Panorama e Irmã Dulce na Cidade Alta. Já as escolas de ensino fundamental contempladas serão Vicente Francisco no Bairro São José Operário e Sônia Maria Faleiro no Bairro Boa Esperança. A previsão é que até o mês de dezembro sejam instalados outros 13 playgrounds.

Os parques infantis são compostos por torres com e sem cobertura, plataforma com coqueiro decorativo, balanço, escorregador, foguetinho composto por tuneis com escada de acesso para entrada da torre e ponteira em formato de cone, teia de aranha, escorregador caracol, rampa de escalada, escorregador curvo com portal, escada com seis degraus com corrimão em aço carbono, túnel, tobogã, rampa de tacos, mini passarela fixa com assoalho e proteção, túnel curvo, passarela fixa, escada com estrutura tubular e discos em plástico, balanço teen com estrutura tubular com dois assentos teen, escorregador e subida de bombeiro de aço tubular.