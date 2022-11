Professores e coordenadores pedagógicos de sete municípios participaram dessa formação do Pacto pela Digitalização

A Diretoria Regional de Educação (DRE) polo Alta Floresta finaliza, em novembro, ações da formação presencial: ‘Pacto pela Digitalização - Competências Digitais 2022’ e o curso ‘Enriquecendo a prática educativa com tecnologias digitais’, integrante da política pública de formação de competências digitais proposta pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). A formação acontece desde outubro é coordenada pelo Núcleo de Formação Docente em Tecnologia na Educação (NFDT), ligado à Coordenadoria de Formação Continuada (COFOR) da DRE.

Em dois dias de atividades presenciais em Alta Floresta, foram quatro oficinas: As competências digitais, Os dispositivos digitais na educação, Os recursos educacionais digitais e os objetos digitais de aprendizagem, além da oficina presencial Curadoria e criação de materiais digitais. As demais quatro horas foram realizadas de forma assíncrona, por meio da plataforma Escolas Conectadas, no módulo 5 - Planejamento de uma aula com tecnologia. Além de Alta Floresta, a formação já aconteceu nos municípios de Apiacás, Paranaíta, Nova Bandeirantes (junto com Nova Monte Verde), Nova Canaã do Norte e Carlinda.

“A partir do resultado da Autoavaliação das Competências Digitais, o CIEB, realizada junto aos professores da Rede Estadual e em parceria com a Sincroniza Educação, estamos ministrando essas formações de nivelamento com carga horário total de 20 horas, no nível 1, sendo dois encontros presenciais de 8 horas-dia totalizando 16 horas”, explicou o diretor regional Clainton Lira Perin.

Para o formador Alexandre Gomes Daniel, a política pública de formação de competências digitais é um imperativo decorrente da evolução da educação. “A palavra de ordem é formação continuada, pois os avanços são constantes e a educação precisa avançar no mesmo ritmo”. Opinião compartilhada pela auxiliar de tecnologia, Joelma Aparecida Gonçalves Giordani. Segundo ela, as rápidas transformações no setor educacional, como um todo, impõem novos desafios a professores e profissionais da Educação. “Essa política de formação será constantemente acompanhada, avaliada e ajustada, pois o ritmo da transformação digital tende a se acelerar”, completou Joelma.

“O curso foi muito proveitoso. Eu já tinha noção sobre os temas e também faço uso das tecnologias em sala de aula por meio do Chromebook. Para quem participa dessa formação pela primeira vez, certamente foi mais proveitoso ainda. Os formadores conseguiram fazer uma dinâmica muito interessante e esse formato foi bem didático. Precisamos estar abertos para o novo aprendizado”, analisou a professora Iracema Pereira Ramos da Anunciação, da Escola Plena Jayme Veríssimo de Campos Júnior, em Alta Floresta.

Além desta formação, a COFOR da DRE polo Alta Floresta, por meio do Núcleo de Formação Docente (NFD) e do Núcleo de Formação Profissional Inicial e Continuada (NFPIC), vem realizando o monitoramento e orientação para a realização da Formação de Professores e Coordenadores do Sistema Estruturado de Ensino (SEE), oferecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) na plataforma AVADEP. “Já atingimos, até o momento, 92,88% de inscritos entre os professores do nosso polo”, comemorou Clainton.