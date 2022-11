A aquisição visa atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e contemplará as necessidades de escolas em diversas regiões do Estado

A Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso (Seduc) publicou no Diário Oficial, desta segunda feira (21.11), aviso de Chamada Pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. A aquisição visa atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e contemplará as necessidades de escolas em diversas regiões do Estado.

Entre os produtos, que serão adquiridos, estão arroz branco, feijão carioca, peixe (pintado, tambatinga, tambaqui), leite pasteurizado Integral e UHT integral, bebida láctea fermentada sabores coco e morango, iogurte sabores coco e morango, queijo muçarela, requeijão cremoso, polpa de frutas, mandioca descascada congelada e farinha de mandioca.

As apresentações das amostras dos produtos estão agendadas para o início do mês de dezembro, variando por região e por modalidade de licitação. Nos casos em que houver disputa de preços (seleção do preço mínimo), a documentação habilitando o vendedor e a apresentação das amostras ocorrerão a partir de 8 de dezembro.

Confira a publicação do Diário Oficial aqui