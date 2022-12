Gestão do prefeito Valdemar Gamba investiu recursos próprios na aquisição de 23 ônibus e ganhou outros 5 do Governo do Estado

A chegada de cinco novos ônibus destinados pelo Governo do Estado representa a renovação de 100% da frota escolar em Alta Floresta. Os veículos foram entregues para o prefeito Valdemar Gamba e a secretária municipal de Educação, Lucineia Martins de Matos, pelo secretário de estado de Educação, Alan Porto, em cerimônia realizada na Arena Pantanal no dia 1º de dezembro, quinta-feira.

Os novos veículos se juntam aos 23 novos ônibus adquiridos pela Prefeitura de Alta Floresta com recursos próprios, sendo 12 ônibus em 2021 e 11 em 2022 mais um ônibus comprado com recursos de uma emenda parlamentar resgatada pela gestão.



Com os 6 ônibus recebidos do Governo do Estado a frota escolar chega a 30 veículos novos, um marco inédito na história da rede municipal como a gestão que mais investiu e conseguiu renovar totalmente o transporte dos alunos.



Para a gestão a nova frota era compromisso e prioridade e a chegada dos novos veículos é um reforço importante para garantir o transporte dos alunos com mais segurança e comodidade. “O nosso compromisso com a educação é de priorizar os investimentos e temos feito isso nesses dois anos, uma das conquistas importantes é a renovação de 100% da frota do transporte escolar era um compromisso que assumimos e para isso tivemos o apoio muito importante do governo do estado.

Nossos alunos merecem transporte digno e trabalhamos firmes para que isso acontecesse”, frisou o prefeito Valdemar Gamba.