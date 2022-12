Novos encontros do Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual devem definir a atuação do programa através das DRE’s nos municípios de Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), junto da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), realizou na última quinta-feira (15), a primeira reunião de alinhamento das ações do Programa Saúde Escola (PSE). O programa é uma iniciativa intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação, e tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

O encontro teve como objetivo tratar das informações da Portaria Interministerial Nº 1.055, de 25 de abril de 2017, que fala sobre o suporte ao município em detrimento do documento orientador das ações. Além disso, o grupo debateu sobre o apoio das Diretorias Regionais de Educação (DREs) através das Coordenadorias de Gestão Pedagógica (COPEDs), em favor do programa nos municípios de Mato Grosso.

Milton Fleury, membro do Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual (GTIE), e representante da Secretaria de Estado de Saúde, falou sobre a atuação do programa nas ações preventivas que contribuem e abordam a saúde na escola. “O programa foi criado em sistema intersetorial pela saúde e pela educação com o intuito de alcançar o objetivo, unir as agendas e firmar um diálogo permanente, que só será possível através desse trabalho”, explicou.

Além disso, a reunião tratou sobre as formas de contribuir com as escolas parceiras em prol do programa, através de informações direcionadas à comunidade escolar. Uma das sugestões de comunicação foi a distribuição de cartilhas como instrumento de consulta permanente para os profissionais.

Para Célia Margarida de Campos Leite, representante da Seduc e integrante do Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual, as referências do programa são positivas, tendo em vista a parceria no trabalho e o impacto na comunidade. “No dia a dia a Saúde e a Educação têm os mesmos objetivos e metodologias utilizadas para uma prática de bem-estar e convivência. Nós esperamos contribuir com o programa e melhorar a convivência no ambiente escolar”, finalizou.