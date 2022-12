A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) abriu em 1º de dezembro o período de matrícula web destinada a estudantes que não constam no quadro das escolas de Rede Estadual de Ensino. Além de novos estudantes, pode se cadastrar aqueles em situação de desistente ou os que solicitaram transferência de uma unidade escolar para outra.

A solicitação só poderá ser feita por meio do site oficial matricula.seduc.mt.gov.br Já a relação das escolas participantes pode ser consultada no Portal da Matrícula Web 2023. O prazo termina no dia 13 de janeiro de 2023.

Essa é a primeira etapa do processo para a efetivação da matrícula online. No entanto, o cadastro do usuário não garante a vaga, devendo o responsável acompanhar os prazos de solicitação, conforme o cronograma definido no edital. “Nesse ano letivo de 2023, teremos um período específico para o Público Alvo da Educação Especial, PAED”, observa a secretária adjunta de Gestão Regional (SAGR), Alcimaria Ataides da Costa.

Ela reforça que os pais ou responsáveis por estudantes que apresentam deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) ou altas habilidades/superdotação, poderão solicitar e confirmar as vagas nos dias 28 e 29 de dezembro. “O atendimento presencial nas escolas será das 08h às 18h. É importante ficar atento para não perder o prazo”.

Para os estudantes não pertencentes ao PAED, a solicitação e confirmação das vagas iniciam no dia 09 de janeiro de 2023 para o município de Cuiabá e, no dia 10, para os demais municípios. O prazo final será no dia 13, em ambos os casos.

Alcimaria destaca que o responsável, após solicitar a vaga, deverá comparecer à unidade escolar pretendida com a documentação exigida pela Portaria para confirmar a matrícula, em período concomitante à solicitação de matrícula.

“É importante dizer que as unidades escolares participantes da Matrícula Web 2023 e as Diretorias Regionais de Educação disponibilizarão no período, computadores para a comunidade escolar realizar o cadastro do usuário e a solicitação de vaga”, completou ela.

Em caso de dúvidas, os responsáveis ou o estudante com idade acima de 18 anos poderá entrar em contato com a Seduc-MT por meio do 08000651717 ou encaminhar mensagens pelo ‘Fale Conosco’, do matricula.seduc.mt.gov.br. No caso do usuário esquecer a senha, deverá solicitar a recuperação pelo Portal, ou caso tenha esquecido o e-mail que foi realizado o cadastro, a ferramenta para solicitação também é o 0800651717.

Documentos necessários

Documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal (RG e CPF); certidão de nascimento ou casamento do estudante; documentos pessoais do estudante (RG e CPF); fatura atualizada de energia elétrica da residência dos pais ou responsáveis; tipo do grupo sanguíneo e Fator RH do estudante; cartão atualizado de vacina do estudante (de acordo com a Lei Estadual nº10.736, de 09 de agosto de 2018); atestado médico oftalmológico ou avaliação técnica de optometria do estudante, apenas para o Ensino Fundamental (de acordo com a Lei N° 11.851, de 27 de julho de 2022) e histórico escolar ou atestado de transferência.