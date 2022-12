Aumento de 3,5% no número de alunos da educação infantil não foi suficiente para reverter queda de 0,85% no total de matriculas

O número de alunos matriculados no Brasil recuou 0,85% em 2022 e atingiu 74,5 milhões, mostram informações do Censo Escolar, do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Os dados revelados nesta quinta-feira (29) incluem estudantes matriculados em instituições de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA (Educação de Jovens Adultos).

A maior parte dos alunos brasileiros segue matriculada no ensino fundamental, que conta com 43.671.574 de estudantes. Na sequência, os 13.253.184 presentes na creche e na pré-escola fizeram a educação infantil a superar a marca do ensino médio, que soma 13.006.204 de alunos neste ano.

Na passagem de 2021 para 2022, apenas a educação infantil apresentou evolução no número de matriculados. O número representa uma alta de 3,5% (449.846 estudantes) no período. O avanço foi revertido pelas quedas registradas no ensino fundamental (-1,1%, 486.018 alunos) e no ensino médio (1,5%, 204.568 alunos).

A maior perde entre os anos foi justamente na formação de Jovens Adultos. Com a perda de 8% dos matriculados (392.260), o EJA agora conta com 4.526.228 estudantes, ante 4.918.488 registrados pelo Censo de 2021.