A Escola Jardim das Floresta, localizada na Avenida Bom Pastor, no grande Cidade Alta, em Alta Floresta, foi invadida por vândalos na tarde de 4 de janeiro. O alarme disparou no referido dia, mas quando agentes da empresa de segurança chegaram não havia mais ninguém no local e o fato não foram constatado naquela ocasião.

Mas quando servidores abriram o portão da escola que passaram a circular pelos corredores notaram que os 12 extintores da unidades haviam sido subtraídos. Na busca pelo pátio, foram encontradas nove unidades, mas todas vazias. Acredita-se que os vândalos, possivelmente menores, pegaram os equipamentos para brincar.

Contudo, três não foram encontrados. Boletim de ocorrência foi registrado para uma investigação. Mas não há indícios de quem teria cometido o delito.