A rede estadual de ensino tem vagas para atender a todos os estudantes que queiram se matricular para o ano letivo de 2023, mas a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) orienta os pais a se estarem atentos ao calendário de matrículas, que está sendo cumprido rigorosamente. De 9 a 13 de janeiro, o Portal Matrícula Web recebe cadastros de novos alunos. Também podem se matricular os desistentes ou aqueles que solicitaram transferência de uma unidade escolar para outra.

A partir do dia 16, as matrículas serão feitas unicamente de forma presencial. Os pais ou responsáveis devem procurar a secretaria da unidade. No caso de inexistência da vaga na escola desejada, devem procurar a assessoria pedagógica para encaminhamento a outra unidade escolar próxima, de modo que nenhum estudante fique fora da sala de aula. “O atendimento presencial nas escolas será das 8h às 18h. É importante ficar atento para não perder o prazo”, alerta a secretária adjunta de Gestão Regional (SAGR), Alcimaria Ataides da Costa.

Alcimaria reforça aos pais que fizeram a matrícula online a irem até a escola para entregar a documentação exigida. “Já realizamos as matrículas do Público Alvo da Educação Especial, além das rematrículas dos estudantes da rede. De 1º a 13 deste mês faremos as matrículas dos novos estudantes”.

Na confirmação presencial da matrícula, é preciso entregar cópias dos documentos pessoais dos pais ou responsáveis, CPF e certidão de nascimento ou casamento do estudante, fatura atualizada de energia elétrica da residência, tipo do grupo sanguíneo e Fator RH do estudante, cartão atualizado de vacina, atestado médico oftalmológico ou avaliação técnica de optometria apenas para o Ensino Fundamental, além do histórico escolar ou atestado de transferência.

Em caso de dúvidas, os pais poderão entrar em contato com a Seduc-MT por meio do 0800-0651717 ou encaminhar mensagens pelo ‘Fale Conosco’, do matrícula.seduc.mt.gov.br. No caso de o usuário esquecer a senha de acesso ao Portal matrícula Web, deverá solicitar a recuperação pelo mesmo portal. Caso tenha esquecido o e-mail que foi realizado o cadastro, a solicitação deve ser feita pelo 0800-651717.