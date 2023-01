Nesta quarta-feira (18) uma reunião com a família da professora aposentada Vilma Dias da Silva de Freitas foi realizada com o prefeito municipal Valdemar Gamba e a secretária municipal de Educação, Lucineia Matos, para apresentar a autorização para a criação do Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Vereadores, que dará à escola recém municipalizada o nome da professora em sua homenagem.

Vilma Dias Freitas dedicou 26 anos de sua trajetória na educação do município. Aposentada em 2014 seguiu com os trabalhos filantrópicos. Mulher de fibra, que faleceu em 18 de janeiro de 2021, por insuficiência respiratória, covid-19 e câncer de mama.

Uma reunião carregada de emoções, com a apresentação da proposta do projeto que será encaminhado à Câmara de Vereadores, que deverá dar a antiga escola estadual Manoel Bandeira, o nome de Vilma Dias da Silva de Freitas.

“Desde que nós recebemos a notícia de que a Escola Manoel Bandeira seria municipalizada, que seria necessário fazer o processo de fundação da escola, me veio, eu sou uma pessoa que procura muito ouvir os sentimentos, me veio o sentimento de homenagear a professora Vilma”, apontou a secretária de Educação, Lucineia Matos.

Matos destacou que a professora tem uma história no município, “conhecida, onde você falar ‘professora Vilma’, vão lembrar. E nós comunicamos primeiramente com o prefeito, nossa ideia e ele concordou por conhecer a família, a história e a importância do nome dela para a educação municipal. Uma homenagem belíssima e é com muito carinho e respeito a tudo que ela fez por nosso município, é que fazemos essa homenagem a ela”, pontuou Matos, frisando que a homenagem póstumas é uma maneira de dizer o quanto ela foi importante.

A proposta de nomear a unidade escolar com o nome da professora Vilma foi apresentado ao Conselho Municipal de Educação, que não apresentou nenhuma objeção. “A gente fica muito grata, com a secretaria de educação, com o prefeito, em homenagem a essa grande mulher que foi a minha mãe, de ter o nome da escola com o nome dela, por todo o trabalho que ela fez, não só com a educação, mas com toda a cidade, em todos os cantos vai ter alguém que conhece o trabalho dela e vai poder falar o quanto ela lutou por todos, pela sociedade, por querer o bem”, destacou emocionada Caroline Freitas, filha da homenageada.

Para o esposo da professora Vilma, a homenagem é motivo de muita emoção, informada à mãe da professora e familiares que residem em outros estados. “É uma homenagem muito gratificante para a família, é grande a emoção para mim, de o município com essa criação de uma escola com o nome dela. É uma comoção muito grande essa homenagem póstuma dela, somos muito grato ao município, pela secretária de educação, pelo prefeito, pela equipe, por ter lembrado do nome dela que sempre trabalhou em prol a educação do município. É muito gratificante e emocionante demais. Homenagem válida, grande, para toda a família é emocionante demais”, destacou Nuremberg Freitas.

Após discussões e apresentações, o prefeito Valdemar Gamba assinou a autorização de criação do projeto, que será encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores para votação.

Em 2021, após o processo de redimensionamento escolar, a Escola Estadual Manoel Bandeiras, localizada no bairro Bom Jesus, foi municipalizada, gerando assim a necessidade de uma nova fundação. Dar a nova escola municipal o nome de uma professora que dedicou anos de sua vida à educação, é destacado pelo prefeito. “Hoje assinei aqui a autorização do projeto que vai para a Câmara, conhecedor da história da professora Vilma, de toda dedicação que ela teve, é justa essa homenagem que infelizmente só pode ser feita depois da morte, mas está aí, projeto assinado e a homenagem justa feita para a família que vai poder lembrar com ainda mais carinho desta mulher que fez a diferença em nosso município”, pontuou Gamba.