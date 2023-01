As medidas adotadas pela Prefeitura de Nova Monte Verde, por meio da Secretaria de Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para efetivar o redimensionamento na educação do município já conta com resultados positivos. Na manhã desta quinta-feira (19.01), atendendo convite do presidente da Câmara de Vereadores, Manoel Zufino da Silva, o prefeito Edemilson Marino dos Santos, o secretário municipal de Educação, Anderson Tenffen, o secretário de Planejamento e Administração, Anderson Rodrigues dos Santos, se reuniram com os vereadores para explicar como está sendo executado este processo no município.

Além do presidente do Legislativo Municipal, também estiveram presentes na reunião realizada no Plenário da Câmara Municipal os vereadores José Alves da Silva, Scarlett M. R. Valcarenghi, Silvana da Silva Maria, Evilázio Maltezo, Francisco Antônio Sevallo, Eder Fernandes da Silva, Renato Rodrigues Paiva e Vera L. N. dos Santos.

O Prefeito explicou que este processo tem acontecido em todos os municípios de Mato Grosso. "Foi um momento muito importante onde nós passamos para alguns vereadores que ainda não tinham conhecimento da legislação, que vem mudando muito principalmente na área da educação e tem nos obrigados a tomar algumas atitudes. Todas essas mudanças a meu ver e da equipe técnica, para chegar neste posicionamento de tirar as escolas do sistema multisseriado e transferir elas para os polos, passou por uma decisão muito bem pensada onde nós teríamos que fazer investimentos tanto na logística de estradas, como também em estruturas e no transporte. Nos preparamos e hoje estamos com 12 ônibus novos que foram adquiridos nesses dois anos em parceria com o Governo do Estado", disse Edemilson Marino.

O trabalho da equipe técnica da Prefeitura foi elogiado pelo prefeito Edemilson Marino. “A nossa equipe está de parabéns, os nossos resultados são efetivos na educação do município”, afirmou.

A decisão de aderir ao redimensionamento na educação do município, conforme o prefeito, foi tomada mediante uma avaliação com todos os alunos do município. "Dentro desta avaliação foi fundamentado que os alunos que estão no sistema multisseriado estão com desempenho abaixo do normal, esse foi o principal motivo que nos levou a tomar esta decisão. Em contrapartida temos o Governo do Estado como parceiro principalmente com obras de melhorias estruturais. Estamos empenhados para dar o melhor ensino para os nossos alunos”, frisou.