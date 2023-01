O secretário de Educação de MT é um dos convidados do Brasil a compartilhar experiências de sucesso em treinamento em Washington

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, viajou nesta segunda-feira (23.01) aos Estados Unidos para participar do Treinamento em Alta Governança Educacional, promovido pela Varkey Foundation e Comunidad Atena. O evento vai reunir ministros e secretários de Educação da América Latina, entre os dias 24 e 27 de janeiro, em Washington (DC).

Alan é um dos quatro representantes da Educação Pública no Brasil convidados. Os demais são Washington Bandeira (Piauí), Raquel Teixeira (Rio Grande do Sul) e Vitor De Ângelo (Espírito Santo). “Esse convite nos dá a certeza de que as 30 políticas educacionais e mais de 130 ações em andamento desde 2019 foram decisões assertivas do Governo de Mato Grosso e da Secretaria de Estado de Educação”, analisou Alan.

Para ele, será mais uma oportunidade de mostrar o que Mato Grosso tem feito e de conhecer cases de sucesso educacional da América latina. “Vamos discutir sobre três eixos de forma transversal: Treinamento que desenvolve habilidades e o pensamento criativo, imersão em instituições e propostas inovadoras com impacto educacional, além da articulação e conexão com especialistas de diferentes áreas educacionais e organizações multilaterais”.

Alan observa que o principal objetivo é promover a transformação educacional por meio da criação de uma comunidade de ministros da Educação e secretários estaduais de toda a América Latina. “Hoje Mato Grosso é referência educacional no Brasil e, certamente, o convite para um treinamento dessa dimensão é reflexo do que temos feito e do que buscamos como meta, que é estar entre as cinco redes mais bem avaliadas do Brasil”.

A capacitação tem apoio de importantes instituições ligadas à Educação como a Fundação Lemann, Instituto Natura, Leading Education, Fundación Incluyendo México, Fundación Coppel, Gergetown University e o Banco de Desarrollo de América Latina.

A viagem do secretário Alan Porto será custeada pela Varkey Foundation.

De 23 a 30 de janeiro, o secretário-adjunto Executivo, Amauri Monge Fernandes, responderá pela pasta.