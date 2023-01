Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou o processo de atribuição de aulas da rede municipal de ensino. Ainda no decorrer da semana, as capacitações serão iniciadas, para o preparo dos professores antes de entrar em sala de aula.

“Um dia importante, que é uma virada de chave na educação municipal, fazendo a atribuição com antecedência, com organização, com tranquilidade, os profissionais já fizeram a inscrição optando por educação infantil, ou inicial, então estamos aqui hoje fazendo essa atribuição tranquilamente, com segurança, e todos já sabem que dia seis entrarão na sala de aula, com qual sala, qual turmas irão pegar”, pontuou a secretária de educação Lucineia Matos.

O processo de atribuição de classes e/ou aulas dos profissionais aconteceu na sede da secretaria municipal de Educação. Foram convocados 240 trabalhadores, conforme processo seletivo, 120 atuarão na educação infantil e 120 nas séries iniciais.