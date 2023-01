Secretário de Educação, Alan Porto, representa MT em diálogo sobre desafios educativos globais

"O que praticamos na rede de ensino estadual em Mato Grosso está alinhado com muitas das iniciativas apresentadas neste momento de diálogo sobre a educação global. As nossas iniciativas estão sendo observadas e elogiadas". A fala do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, mostra a importância dos investimentos que vêm sendo realizados para a eficiência no ensino. Alan participou nesta quinta-feira (26.01) de mais uma fase do Treinamento em Alta Governança Educacional, promovido pela Varkey Foundation e Comunidad Atenea, em Washington (EUA). O evento que reúne ministros e secretários de Educação da América Latina começou no dia 23 e vai até esta sexta-feira.

"Vamos analisar as boas práticas educacionais apresentadas por outros países. Muitas das ações vistas aqui poderão servir de inspiração para Mato Grosso", avaliou o secretário.

A agenda de atividades inclui capacitação em liderança e inovação em políticas públicas, com conferências e palestras de especialistas, espaços de debate e networking, além de encontros estratégicos com atores educacionais globais, funcionários do Departamento de Educação dos Estados Unidos e uma visita a escolas da cidade de Washington.

O treinamento é uma forma de pensar os desafios educativos em termos globais, mas, também, uma oportunidade de partilhar experiências, abrir linhas de diálogo que propõem projetos comuns, crescer nas políticas educativas explicitando acertos e erros.

O secretário elogiou os esforços no sentido de fortalecer os mecanismos de trocas de experiências educacionais entre os países do continente. “São muitos atores que merecem aplausos, como a Fundação Varkey, Comunidade Atenea, Georgetown University, Instituto Natura, Fundação Templeton World Charity e a Fundação Lemann, só para citar alguns”.

Agustín Porres, diretor regional da Fundação Varkey, destacou que, embora a experiência de muitos ministros e secretários da região seja excepcional, falta tempo e oportunidades para colocá-los em uma mesa comum. “Se aproveitarmos esta valiosa riqueza”, afirmou, “teremos ganho muito em termos de melhoria da aprendizagem dos alunos da região”.

Para Arne Duncan, ex-secretário de Educação dos Estados Unidos durante o governo de Barack Obama, é preciso manter os vínculos construídos nesse evento. “Alguém, além de ministros e secretários de educação, em outro lugar da América Latina, está lidando com os mesmos problemas e vale a pena aproveitar essa experiência coletiva”.

“Está sendo uma experiência formidável. Nesse diálogo em torno de objetivos comuns, colocamos sempre a importância dos professores e estudantes. A nossa rede estadual de ensino já pratica muitas das experiências compartilhadas aqui. Nossos educadores são transmissores de conhecimento e não apenas de conteúdo. Nossos estudantes também estão bem mais questionadores. Se em Mato Grosso tornamos a escola pública mais próxima da realidade tecnológica e das experiências concretas, em vários países da América Latina não é diferente. Repito sempre: Estamos no caminho certo”, finalizou Alan Porto.

A viagem do secretário é custeada pela Varkey Foundation, uma das responsáveis pelo convite para o evento.