No próximo dia 06 de fevereiro os profissionais da educação municipal voltam às aulas em Alta Floresta, porém, antes de dar início ao ano letivo, todos os profissionais da rede passaram por capacitação. Com o tema “Neurociência na Educação” os professores da educação infantil e ensino fundamental passaram por três dias de capacitações.

“Com a implantação do Alfabetiza Alta Floresta, sentimos a necessidade dessa capacitação específica para os profissionais da educação. Tivemos um avanço em 2022, chegando ao final do ano com 98% das nossas crianças de 1º e 2º anos alfabetizadas, pós pandemia isso foi sensacional e no ano de 2023 nós queremos avançar ainda mais com esse índice, também nos 3º, 4º e 5º anos, que são a nossa demanda e estamos investindo na capacitação dos profissionais de educação infantil”, destacou a secretária municipal de educação, Lucineia Martins de Matos.

Durante os dias 25, 26 e 27 de janeiro, os professores de ensino fundamental receberam capacitações na sede da Escola Municipal Vicente Francisco. Já os professores e Técnicos de Desenvolvimento da Educação Infantil (TDEI), receberam capacitações na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta (Sispumaf). Onde receberam orientações técnicas sobre os cuidados no ensino e desenvolvimento dos alunos atendidos.

À partir desta segunda-feira, dia 30 de janeiro, terá início a Jornada Pedagógica, serão três dias de mais capacitações, que atingirão toda a rede de educação municipal, atendendo além dos professores, os Técnico Administrativo Educacional - TAE, de Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil – TDEI, Auxiliar de Classe e todos os outros profissionais que atuam nas unidades escolares.

As capacitações serão continuadas no decorrer do ano de 2023, visando sempre a melhor oferta de educação na rede municipal.