O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), finalizou o processo de aquisição dos novos uniformes escolares para o ano letivo de 2023 que serão entregues aos estudantes da Rede Estadual de Ensino. Em razão do rigor na análise de qualidade e de conformidade dos materiais de acordo com os editais, os kits começarão a ser entregues a partir do dia 15 de março.

Os estudantes poderão começar o ano letivo, na segunda-feira (06.02), usando os mesmos uniformes de 2022. No caso de novos estudantes matriculados, não será exigido o uso do uniforme oficial até que os kits de 2023 sejam entregues.

Para esse ano o layout dos uniformes destinados ao Ensino Fundamental e Ensino Médio se manteve, exceto no caso das mochilas e tênis que ganharam design mais moderno. “Outra novidade foi a adoção de calça jeans e meias nos kits do Ensino Médio, além dos demais itens que já faziam parte do conjunto”, diz Alan Porto, secretário de Estado de Educação.

Os pais também não vão precisar adquirir material escolar. A Seduc-MT entregará quatro diferentes kits, contemplando o Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA – Educação de Jovens e Adultos e estudantes privados da liberdade.

O secretário destaca que, além de representar uma economia para as famílias, o uniforme gera sentimento de pertencimento do estudante com a escola e é uma forma de promover a inclusão. “A entrega dos materiais escolares e uniformes trará equidade entre os alunos”.

Ele completa realçando que são diversos investimentos promovendo uma grande transformação no ensino público de Mato Grosso. “Agregamos ainda mais qualidade para a educação pública com a inserção da tecnologia na sala de aula, materiais pedagógicos integrados ao currículo, além de outras políticas que fazem parte do Plano Estadual de Recomposição da Aprendizagem”, finalizou Alan.

Serão quatro kits contemplando o Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais), Ensino Médio e Educação Especial. Entre produtos como estojo, lápis de cor, lápis grafite, apontador, tesoura escolar, cola, rolo de barbante, caderno de desenho, caderno brochurão, tinta guache, canetas, régua, esquadro, entre outros, todos os conjuntos somam mais de um milhão de itens a serem entregues aos estudantes.