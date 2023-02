A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está com inscrições abertas em sete seletivos com o intuito de provimento de vagas de professor temporário de cursos nos câmpus de Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Nova Xavantina e Sinop.

Os seletivos são para cadastros de reserva, com exceção de Alta Floresta, que possui tanto vagas imediatas quanto cadastro de reserva.

As atribuições do Professor da Educação Superior contratado por meio destes seletivos são voltadas para as atividades de ensino nos cursos de graduação de oferta contínua nas modalidades presencial ou de Ensino Remoto Emergencial, conforme a necessidade.

A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de acordo com a titulação, sendo R$ 3.121,86 para graduados, R$ 5.806,63 para profissionais mestres e R$ 7.180,26 para doutores.

As inscrições são gratuitas e realizadas única e exclusivamente de forma online. Ao preencher o formulário de inscrição o candidato deverá selecionar uma única área.

Os candidatos passarão por três etapas de seleção: Avaliação de inscrição, Prova de desempenho didático e Avaliação de títulos, conforme Barema (Anexo do Edital).

Os editais completos, com mais informações, podem ser acessados clicando aqui.

As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Confira os prazos de inscrição e as áreas, assim como seus respectivos requisitos de formação nos editais abaixo:

INSCRIÇÕES ATÉ 6 DE FEVEREIRO

Sinop

Edital 034/2022 – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas (Facet)

10 áreas para cadastro de reserva

Resultado final: 22 de fevereiro

INSCRIÇÕES ATÉ 2 DE FEVEREIRO

Alta Floresta

Edital 038/2022 – Faculdade de Ciências Biológicas, Agrárias e Direito (Facba)

5 áreas para vagas imediatas

9 áreas para cadastro de reserva

Resultado final: 23 de fevereiro

Cáceres

Edital 033/2022 – Faculdade de Ciências da Saúde (Facis)

28 áreas para cadastro de reserva

Resultado final: 23 de fevereiro

Nova Xavantina

Edital 041/2022 – Faculdade de Ciências Agrárias, Biológicas e Sociais Aplicadas (Fabis)

13 áreas para cadastro de reserva

Resultado final: 23 de fevereiro

INSCRIÇÕES ATÉ 6 DE FEVEREIRO

Barra do Bugres

Edital 042/2022 – Faculdade de Arquitetura e Engenharia (FAE)

3 áreas para cadastro de reserva

Resultado final: 27 de fevereiro

Cáceres

Edital 040/2022 – Faculdade de Ciências Agrárias e Biológicas (Facab)

10 áreas para cadastro de reserva

Resultado final: 273 de fevereiro

INSCRIÇÕES ATÉ 14 DE FEVEREIRO

Cáceres

Edital 043/2022 – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (Facisa)

3 áreas para cadastro de reserva

Resultado final: 8 de março