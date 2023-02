A formação é destinada a professores e estudantes das 64 escolas do Estado em tempo integral

Profissionais da educação e estudantes de 64 unidades com ensino integral de Mato Grosso vão participar nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15) da primeira formação em acolhimento no ambiente escolar, oferecida pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). Os locais para a realização das atividades serão definidos por cada Diretoria Regional de Educação (DRE).

A formação atenderá, pelo menos, duas unidades escolares por polo regional que atuarão, posteriormente, em parceria com o Instituto Sonho Grande (ISG), e com Instituto de Corresponsabilidade o pela Educação (ICE), como multiplicadores, em um modelo concebido pelo na implantação das Escolas de Tempo Integral.

Os participantes serão orientados sobre os diversos tipos de acolhimento nas suas escolas, que pode ser o da equipe escolar, dos pais e responsáveis ou dos estudantes. Nesse caso, o acolhimento é uma das ações permanentes que a Seduc-MT coloca em prática nas estratégias dos gestores escolares.

“O acolhimento é uma prática educativa que visa consolidar, por meio de um conjunto de atividades, a mensagem de que acolher, receber e aceitar as pessoas são parte indissociável do projeto escolar e elemento fundamental para o desenvolvimento do processo educativo”, disse Carlos Lordelo, do ICE.

Segundo o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, um sorriso ou um abraço acolhedor faz a diferença em algum momento dessas recepções nas escolas. “Precisamos motivar e estar motivados para que haja, de fato, essa transformação no ambiente escolar. Acolhimento é troca de bons sentimentos e, nessa matéria, nossos educadores e estudantes são nota dez”, analisou.