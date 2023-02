As inscrições vão até 6 de abril na etapa estadual e podem ser feitas por estudantes do ensino médio com até 19 anos

Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino já podem se inscrever no processo seletivo do Programa Jovem Senador 2023, realizado em parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e o Senado da República.O objetivo do programa é proporcionar à comunidade estudantil conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Legislativo Federal. Ainda, estimular o relacionamento permanente dos jovens cidadãos com as rotinas do parlamento.

Podem participar os estudantes matriculados nas modalidades regular, técnico, especial ou indígena, com até 19 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2023. A seleção será realizada por meio de concurso de redação com o tema a “Saúde mental nas escolas públicas”, respeitando os critérios técnicos definidos no regulamento.

Na primeira etapa, a inscrição é realizada pelo estudante e um professor orientador. Para isso, é preciso enviar a ficha de inscrição preenchida e uma cópia impressa da redação ao diretor da unidade escolar até o dia 6 de abril. As redações enviadas após essa data serão desclassificadas.

A próxima etapa será realizada pelas escolas, após selecionar apenas uma redação entre todos os textos inscritos. Cada unidade participante irá enviar a redação escolhida à Diretoria Regional de Educação (DRE) do seu polo. Feito isso, caberá às 15 DREs fazerem uma nova seleção e escolher, cada uma delas, qual redação será encaminhada à banca examinadora da Seduc.

Serão selecionadas três redações entre as 15 enviadas pelas DREs. Então, os textos finalistas serão encaminhados à organização do programa, no Senado Federal, até o dia 05 de maio, para concorrer na etapa nacional.

A coordenadora do Ensino Médio, Andrea Melo, que é ligada à Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE), disse que as etapas nacionais ocorrem em 31 de maio e 12 de junho.

“É importante não perder os prazos, e que o estudante esteja ciente das etapas do processo. O estudante selecionado deverá ter disponibilidade para participar da semana de imersão na agenda parlamentar, no período de 21 a 25 de agosto, em Brasília”.

Confira o regulamento do programa aqui.