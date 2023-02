Estão abertas as inscrições da 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Poderão participar estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de Ensino. O evento é realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A inscrição deve ser feita pela escola onde o aluno interessado estuda. Neste ano, a novidade é o aumento no número de premiações na Olimpíada. Além de 8,4 mil medalhas de ouro, prata e bronze oferecidas em nível nacional, também serão distribuídas, pelo menos, outras 20,5 mil medalhas regionais.

O objetivo é levar o interesse pela matemática para muitos jovens de uma forma atraente. Com a etapa regional, que acontecerá pela primeira vez, os organizadores apostam em um estímulo ainda maior entre os estudantes.

Além da olimpíada tradicional, desde o ano passado o Impa também realiza a olimpíada mirim, que envolve estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, abrindo uma oportunidade para o crescimento pessoal dos participantes.

Como se inscrever

Para fazer a inscrição da escola, basta acessar o site oficial do evento, clicar no banner "Inscrições abertas para a 18ª OBMEP", inserir o código INEP da escola e preencher os seis passos da inscrição.

No regulamento, os representantes das escolas encontrarão todas as informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas para participação na OBMEP.

A olimpíada ocorre em duas fases, sendo a primeira composta por uma prova objetiva de 20 questões e a segunda por uma prova discursiva de 6 questões. A 1ª fase da OBMEP será realizada em 30 de maio e os classificados para a próxima etapa realizarão a prova da 2ª fase em 7 de outubro.

A divulgação dos aprovados para a segunda etapa será feita em 2 de agosto e a divulgação dos premiados em 20 de dezembro.

Saiba mais

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a OBMEP pelo e-mail [email protected] ou por telefone (21) 2529-5084.

Clique aqui para acessar o regulamento.