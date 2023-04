Dia Nacional de Defesa e Promoção da Educação Pública terá mobilização em todo o estado, com Ato Público em Cuiabá, em frente à Assembleia Legislativa de Mato Grosso

Três regionais do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT), reunindo 28 municípios, participam nesta quarta-feira (26/04), a partir das 8 horas, em frente à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, do Ato Público que marcará o Dia de Paralisação Nacional dos profissionais da educação pública, na Capital. Estão confirmadas caravanas das regionais Oeste I - Baixada Cuiabana; Médio Norte I, Vale do Paraguai; e Médio Norte II, Alto Paraguai.

A data marca o dia de luta nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública que está em sua 24ª edição, com destaque, em Mato Grosso, para as reivindicações dos trabalhadores da rede estadual e redes municipais, nas respectivas localidades.

O Sintep-MT fará a entrega oficial da pauta de reivindicação dos profissionais da rede estadual também à presidente em exercício da Casa de Leis, deputada Janaina Riva, ainda no período da manhã, antes do início da abertura dos trabalhos legislativos. “Tivemos a confirmação da deputada para um diálogo rápido com a categoria. E estendemos o convite aos demais parlamentares que tenham compromisso com a Educação Pública e queiram participar”, completa Valdeir Pereira.

A manifestação contará com a tradicional passeata de protesto até a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, que já recebeu a pauta via ofício, mas não respondeu, e ao Palácio Paiaguás. “Precisamos reafirmar publicamente nossas defesas, para deixar claro para a sociedade os prejuízos que o desgoverno, quer seja estadual ou municipal acarreta para a formação dos estudantes e o comprometimento que isso traz para o país”, destaca o presidente do Sintep-MT, Valdeir Pereira.

PAUTAS

Greve Nacional da Educação pela aplicação do reajuste do piso salarial inicial e na carreira para os/as profissionais da educação e pela revogação do NEM.

Na rede estadual:

Por garantia de Política Salarial com “ganho real” que recomponha as perdas salarias ocorridas com a fim da Lei 510/2013;

Por pagamento integral da RGA; Pelo fim do confisco nos salários de aposentados/as e pensionistas (14%);

Pela oferta do Curso do Profuncionário e do Curso de Nível Superior para os funcionários/as das escolas;

Por garantia de “Segurança nas Escolas” com vigias nos turnos de funcionamento;

Por garantia de merendeiras e pessoal de limpeza necessários nas escolas;

Em defesa da Escola Pública com Gestão Democrática;

Por concurso público na educação.

As redes municipais terão pautas locais

Serviço

O quê: Sintep-MT convoca paralisação e Ato Público dos profissionais da Educação Pública de Mato Grosso

Quando: Dia 26 de abril, quarta-feira, 8h

Onde: Cuiabá, em frente a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT)