O prefeito Chico Gamba, acompanhado do secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, juntamente com a secretária de Educação, Lucinéia Martins de Matos, estiveram reunidos nesta terça-feira, dia 25 de abril, em Cuiabá, com o reitor do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Júlio César dos Santos e equipe técnica.

A pauta do encontro foi o concurso público da Prefeitura de Alta Floresta. “Estivemos em reunião com o reitor e sua equipe técnica para alinharmos detalhes sobre a realização do concurso”, pontua.

De acordo com o prefeito, assim como o edital, as provas também estão em fase de elaboração. “Queremos fazer a publicação do edital até o fim do primeiro semestre”, explica. Outro ponto que merece destaque é a realização de concurso público para médico. “Sabemos que esta é uma necessidade e estamos trabalhando para preencher essas vagas”.