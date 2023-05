A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou os locais de prova dos candidatos do Concurso Vestibular 2023/2, para ingresso no segundo semestre deste ano.

Os locais de prova podem ser conferidos clicando aqui.

Os candidatos inscritos como treineiros nos cursos que foram dispensados de realizar a prova continuarão podendo participar do certame. Os nomes desses candidatos constam na relação de ensalamento.

PROVAS

Ao todo, são 7.381 candidatos distribuídos em 255 salas de aplicação de prova em 27 estabelecimentos. Para a aplicação da prova, a Unemat terá 866 colaboradores atuando nos 14 municípios onde as provas serão realizadas: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

O Vestibular 2023/2 compreende duas fases: a primeira consta de quatro provas objetivas com questões sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias; já a segunda etapa constitui-se de prova de redação. As duas fases serão realizadas em etapa única no dia 4 de junho, das 8 às 13 horas.

Esta edição oferta 2.390 em 60 cursos, distribuídos em 11 municípios do Estado.

RESULTADO

O resultado final será divulgado a partir do dia 17 de julho. O período letivo terá início no dia 7 de agosto.

Todas as informações sobre as etapas do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em vestibular.unemat.br

DÚVIDAS

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com a Diretoria de Gestão de Concurso e Vestibulares (Covest) pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 99969-2238