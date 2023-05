A previsão para o retorno das aulas em sala em ambas as escolas será dia 29 de maio de 2023, segunda-feira.

A Prefeitura de Alta Floresta esclarece que as atividades escolares na Escola Municipal Semente do Saber, no Bairro Mirante do Lago, e na Escola Municipal Jardim das Flores, na Cidade Alta, continuarão suspensas até que sejam solucionados em sua totalidade os problemas elétricos, uma vez que os mesmos já estão sendo tratados com acompanhamento técnico da equipe de projetos e fiscalização de obras do município.

Esclarecemos que a Escola Semente do Saber funciona em prédio locado, por este motivo o município não pode fazer a manutenção na rede elétrica ou em qualquer outra parte do prédio, pois a responsabilidade é do proprietário. Contudo, a Gestão Municipal, por meio da Secretaria de Educação, notificou o locatário e solicitou que fizesse todas as melhorias necessárias na rede elétrica. Foi a partir desta notificação que as obras foram iniciadas e estão em execução tanto na rede elétrica interna, como do transformador até o padrão.

No tocante a Escola Municipal Jardim das Flores esclarecemos que a responsabilidade é do município e trata-se de uma manutenção interna, visto que a fiação foi danificada devido a oscilação e descargas elétricas. Por este motivo todas as medidas administrativas já foram adotadas para acelerar o processo de manutenção.

Ressaltamos também que, conforme orientação da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, as atividades não presenciais deverão ser encaminhadas aos alunos de ambas as escolas para que os mesmos as desenvolvam nesse período sem aulas presenciais em cumprimento aos dias letivos, uma vez que não há datas no calendário letivo suficientes para reposição.

Informamos ainda que a previsão para o retorno das aulas em sala em ambas as escolas será dia 29 de maio de 2023, segunda-feira. Caso seja necessário estender esse prazo a equipe gestora será comunicada.

Reconhecemos que essas decisões podem trazer alguns inconvenientes à comunidade escolar, porém, reiteramos que é primordial garantir a segurança e o bem-estar de nossos alunos e profissionais da educação, sendo esta nossa prioridade. Por este motivo, todas as nossas escolas estão passando por avaliação e manutenção de suas redes elétricas.

Acreditamos que a educação é um direito fundamental de todo cidadão e que a qualidade do ensino está diretamente relacionada às condições estruturais e de segurança das escolas. Portanto, esperamos contar com a atenção e compreensão de todos.