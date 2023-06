Exame é adotado pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) como forma de seleção

Interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até esta sexta-feira (16.06) para fazer inscrição. O exame, que é uma das principais portas de entrada para o ensino superior, também é adotado pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) como forma de seleção. A inscrição é feita diretamente no sistema do Enem 2023. Aqueles que não estão isentos devem pagar a taxa de R$ 85.

Para efetuar a inscrição, é necessário acessar a página do participante (www.enem.inep.gov.br/participante), e seguir as instruções de preenchimento.

Para iniciar, o candidato deve fornecer CPF, data de nascimento e preencher uma ficha com dados pessoais, como RG e endereço. É necessário escolher um idioma (inglês ou espanhol) para responder a prova de língua estrangeira e, também, selecionar a cidade onde deseja realizar o exame. Para finalizar a inscrição, o candidato deve imprimir o boleto e efetuar o pagamento até a data de vencimento que está especificada no documento. Caso contrário, a inscrição será cancelada.

Isenção da taxa de inscrição

O edital prevê a isenção da taxa de inscrição do Enem. Têm direito ao benefício: estudantes de escolas públicas que vão concluir o Ensino Médio, aqueles que integram famílias com renda por pessoa igual ou menor a um salário mínimo e, ainda, inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Mais informações sobre o CadÚnico podem ser obtidas no site da Caixa Econômica Federal.

Calendário do Enem 2023

O pagamento da taxa de inscrição pode ser efetuado até 21 de junho. As provas serão aplicadas em todo o País nos dias 5 e 12 de novembro, com divulgação do gabarito em 24 do mesmo mês. O resultado final sai em 16 de janeiro de 2024.

Outras informações