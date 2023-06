Reunião possibilita o primeiro encontro entre os segurados da categoria e conselheiros, para debater possível intermediação da pauta, pelo fim do confisco, no Conselho da Previdência

A comissão de aposentados e pensionistas do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) ampliou a base de interlocução, agora junto aos conselheiros da previdência do MTPrev. Nesta quinta-feira (15/06), o grupo acompanhado do presidente do Sintep-MT, Valdeir Pereira, esteve reunido com o Conselheiro Luiz Carlos Azevedo Costa, e representando os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), Lázaro da Cunha Amorim.

Durante a reunião, Valdeir Pereira, destacou a importância da aproximação com os conselheiros para que possam conhecer o posicionamento dos segurados, reforçando os anseios sobre as medidas adotadas pelo Conselho de Previdência.

“O confisco tem promovido e comprometido a subsistência dos servidores, tanto para aqueles que recebem próximo a faixa de isenção (R$ 3.719,00), bem como os que atingem a faixa dos R$ 9 mil estabelecidos pela lei complementar nº 700/2021, pois o confisco sobre a renda alterou o modo de vida, com retirada do orçamento”, relatou

O Conselheiro do representante do segmento patronal, desembargador Luiz Carlos Costa, assim como o servidor do TCE, no conselho do MTPrev, Lázaro da Cunha, apontaram para a viabilidade de apresentar a pauta na reunião dos conselheiros, a fim de levar a demanda. Destacando também, a ampliação da base de diálogo junto aos demais membros do Conselho, além da elaboração de uma proposta alternativa aos impactos pontuados pelo governo no orçamento previdenciário.

Participaram da comissão de aposentados e aposentadas do Sintep-MT: a secretária de Seguridade Social do Sintep-MT, Angelina Oliveira (Cáceres); o secretário de Finanças do Sintep-MT, Orlando Francisco (Cuiabá), a secretária de Infraestrutura do Sintep-MT, Catarina Francisca (Nobres); e a vereadora e dirigente sindical regional, Ilmarli Francisca (Alta Floresta).