Professores da rede estadual de ensino vão paralisar as atividades no dia 28 de junho, em Mato Grosso. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT), haverá uma marcha estadual com um dia de parada para cobrar reajuste salarial e respeito ao plano de carreira. Caravanas de todo o estado se mobilizarão reunião em Cuiabá.

Sintep alega que o Plano Nacional de Educação (2014/2024) estabelece que os estados devem assegurar aos profissionais da educação, salários no mesmo patamar dos demais trabalhadores do Executivo, com o mesmo nível de formação. No entanto, o sindicato acusa que estudou salários dentro do governo e verificou que a média de remuneração desses trabalhadores, com o mesmo nível de formação, é cerca de R$ 9 mil, enquanto os profissionais da educação a média são de R$ 6 mil.

Além do aumento salarial, o ato é um protesto contra medidas adotadas pelo governador Mauro Mendes (UB), como alterações na estrutura da lei de carreira, comprometimento nas conquistas por valorização salarial, ampliação da jornada de trabalho e gestão totalitária dentro e fora das escolas, como citam os servidores.

“A melhor paralisação é aquela que não ocorre, pois existe interlocução entre as partes para atingir pontos de equilíbrio nas disputas de interesses”, disse o presidente do Sintep, Valdeir Pereira.