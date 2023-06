Com investimento de R$72,6 milhões, @DIGI.EDUC será lançado nesta segunda-feira (26), às 09h, no Palácio Paiaguás

O Governo de Mato Grosso lança nesta segunda-feira (26.06), o Projeto @DIGI.EDUC, com a presença do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e do secretário de Estado de Educação, Alan Porto. A solenidade será nesta segunda-feira (26.06), às 09h, no Auditório Garcia Neto, do Palácio Paiaguás, em Cuiabá.



O @DIGI.EDUC, que engloba outras iniciativas como o Somos Todos On, [email protected] e Pílulas do Conhecimento, tem investimento de R$72,6 milhões e é mais uma ferramenta tecnológica disponibilizada a estudantes do 1º ano do Ensino Médio de escolas urbanas, do campo, quilombolas e indígenas.

O objetivo é desenvolver, ampliar o tempo de estudo e potencializar a aprendizagem, para a consolidação de habilidades e competências dessa etapa de ensino, além de fortalecer o protagonismo estudantil e a educação integral do estudante. Na fase, 30 mil estudantes receberão em regime de comodato Chromebooks com acesso à internet por um período de 12 meses (via chip 4G).

A seleção dos estudantes será feita por adesão e com base no percentual de matrículas de cada uma das 14 Diretorias Regionais de Educação (DREs).