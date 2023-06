Estarão abertas as inscrições para os cursos de graduação do IFMT, com ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2024 - Edital 100/2023. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de setembro e as aulas começam no primeiro semestre de 2024.

Serão ofertadas 1.645 vagas, distribuídas nos seguintes campi: Alta Floresta; Cáceres – Prof. Olegário Baldo; Campo Novo do Parecis; Confresa; Cuiabá Bela Vista; Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva; Juína; Avançado Lucas do Rio Verde; Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste; Primavera do Leste; Rondonópolis; São Vicente; São Vicente – Centro de Referência Campo Verde; São Vicente – Centro de Referência Jaciara; Sorriso; Avançado Tangará da Serra e Várzea Grande.

O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, os itens do formulário de inscrição e do questionário socioeconômico, disponibilizados pelo Sistema SGC, no site https://seletivo.ifmt.edu.br.

O questionário tem por objetivo a obtenção do perfil dos candidatos inscritos, a fim de subsidiar as políticas institucionais do IFMT e não terá interferência na classificação dos concorrentes.

Cursos ofertados

Bacharelado em: Administração, Zootecnia, Biotecnologia, Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia de Alimentos, Química Industrial, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Agronômica, Secretariado Executivo, Turismo e Sistemas de Informação.

Tecnologia em: Gestão de Recursos Humanos, Agroindústria, Processos Gerenciais, Gestão Ambiental, Controle de Obras, Geoprocessamento, Redes de Computadores, Sistemas para Internet, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Produção de Grãos e Gestão Pública.

Licenciatura em: Química, Biologia, Física, Matemática, Educação Física e Ciências Biológicas.

Isenção de Taxa

Após preencher a inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 80,00, obrigatória para os que não forem contemplados pela Lei 12.799/2013, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas de inscrição para processos seletivos nos cursos das instituições federais de educação superior.

No ato do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá ter em mãos o número do CPF e Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou o antigo Registo Geral (RG) ou documento equivalente, oficial, com foto de validade nacional.

A prova do processo seletivo 2024/1 constará de uma redação e 50 questões objetivas. Será realizada em todos os municípios onde o IFMT tem uma unidade, no dia 29 de outubro de 2023.

Para saber mais, acesse o Edital 100/2023 no anexo abaixo ou no site https://seletivo.ifmt.edu.br