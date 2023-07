Preenchimento de Vagas ocorrerá com análise do Histórico Escolar do Ensino Médio; inscrições vão de 3 a 17 de julho

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) lançou nesta quinta-feira (29) edital para a Seleção Especial para Preenchimento de Vagas, para ingresso no segundo semestre deste ano, com análise de notas do Ensino Médio. Esta edição oferta 1.195 vagas distribuídas em 26 municípios do Estado.

As inscrições custam R$ 30 e deverão ser feitas de 3 a 17 de julho. O pedido de isenção pode ser realizado de segunda (3) a quinta-feira (6).

O edital pode ser acessado clicando aqui.

SELETIVO

O Processo Seletivo Vestibular será classificatório e eliminatório, e constará da análise curricular do Histórico Escolar do Ensino Médio, Técnico ou de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O critério de seleção consiste na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia e História da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Caso essas disciplinas tenham sido cursadas acompanhadas de outras, será avaliado a área equivalente.

ISENÇÃO

O prazo de inscrição gratuita é de 3 a 6 de julho. O candidato poderá se inscrever em uma das três categorias:

Isenção automática: para titular ou dependente no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

Isenção parcial (tarifa social): destinada aos que comprovarem renda familiar inferior a três salários mínimos. Veja no edital a documentação necessária para solicitar o benefício;

Isenção total: para doador regular de sangue e profissional técnico da Unemat.

RESULTADO

O resultado final será divulgado a partir do dia 3 de agosto. O período letivo terá início no dia 7 de agosto.

Todas as informações sobre as etapas do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em vestibular.unemat.br

DÚVIDAS

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com a Diretoria de Gestão de Concurso e Vestibulares (Covest) pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 99969-2238.

CONFIRA QUAIS SÃO OS NOSSOS CURSOS:



Administração: Juara (Noturno) e Tangará da Serra (Matutino)

Agrimensura: Colíder (Noturno)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Marcelândia (Noturno)

Arquitetura e Urbanismo: Barra do Bugres (Integral)

Artes Visuais: Colíder (EaD), Diamantino (EaD), Lucas do Rio Verde (EaD), Nova Xavantina (EaD) e Vila Rica (EaD)

Ciência da Computação: Barra do Bugres (Noturno)

Ciências Biológicas: Alta Floresta (Noturno), Cáceres (Noturno), Nova Xavantina (Noturno), Tangará da Serra (Noturno) e Vila Rica (Parceladas)

Ciências Contábeis: Cáceres (Matutino)

Ciências da Natureza: Nova Lacerda (Noturno) e Vila Bela da Santíssima Trindade (Noturno)

Ciências Econômicas: Sinop (Noturno)

Construção de Edifícios: Confresa (Noturno)

Educação Física: Diamantino (Noturno)

Enfermagem: Diamantino (Integral)

Engenharia Civil: Nova Xavantina (Integral) e Tangará da Serra (Integral)

Engenharia de Alimentos: Barra do Bugres (Noturno)

Engenharia de Produção Agroindustrial: Barra do Bugres (Noturno)

Engenharia Elétrica: Sinop (Integral)

Engenharia Florestal: Alta Floresta (Matutino)

Geografia: Água Boa (EaD), Alto Araguaia (EaD), Cáceres (Noturno), Comodoro (EaD), Porto Esperidião (EaD) e Sinop (Noturno)

Gestão Comercial: Colíder (Noturno)

Gestão de Cooperativas: Barra do Bugres (EaD), Canarana (EaD), Colíder (EaD) e Cuiabá (EaD)

História: Cáceres (Noturno) e Canarana (EaD)

Jornalismo: Tangará da Serra (Noturno)

Letras: Cáceres (Noturno), Pontes e Lacerda (Noturno), Canarana (EaD), Ribeirão Cascalheira (EaD), Rondonópolis (Noturno), Sinop (Noturno) e Tangará da Serra (Noturno)

Logística: Matupá (Noturno)

Matemática: Barra do Bugres (Noturno), Cáceres (Noturno) e Sinop (Noturno)

Mecânica de Precisão: Matupá (Noturno)

Pedagogia: Confresa (Parceladas), Indiavaí (Noturno), Juara (Noturno) e Vila Bela da Santíssima Trindade (Noturno)

Turismo: Nova Xavantina (Noturno)

Zootecnia: Pontes e Lacerda (Integral)

CONFIRA ONDE ESTÃO NOSSOS CURSOS:



Água Boa: Geografia (EaD)

Alta Floresta: Ciências Biológicas (Noturno) e Engenharia Florestal (Matutino)

Alto Araguaia: Geografia (EaD)

Barra do Bugres: Arquitetura e Urbanismo (Integral), Ciência da Computação (Noturno), Engenharia de Alimentos (Noturno), Engenharia de Produção Agroindustrial (Noturno), Gestão de Cooperativas (EaD) e Matemática (Noturno)

Cáceres: Ciências Biológicas (Noturno), Ciências Contábeis (Matutino), Geografia (Noturno), História (Noturno), Letras (Noturno) e Matemática (Noturno)

Canarana: Gestão de Cooperativas (EaD), História (EaD) e Letras (EaD)

Colíder: Agrimensura (Noturno), Artes Visuais (EaD), Gestão Comercial (Noturno) e Gestão de Cooperativas (EaD)

Comodoro: Geografia (EaD)

Confresa: Construção de Edifícios (Noturno) e Pedagogia (Parceladas)

Cuiabá: Gestão de Cooperativas (EaD)

Diamantino: Artes Visuais (EaD), Educação Física (Noturno) e Enfermagem (Integral)

Indiavaí: Pedagogia (Noturno)

Juara: Administração (Noturno) e Pedagogia (Noturno)

Lucas do Rio Verde: Artes Visuais (EaD)

Marcelândia: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)

Matupá: Logística (Noturno) e Mecânica de Precisão (Noturno)

Nova Lacerda: Ciências da Natureza (Noturno)

Nova Xavantina: Artes Visuais (EaD), Ciências Biológicas (Noturno), Engenharia Civil (Integral) e Turismo (Noturno)

Pontes e Lacerda: Letras (Noturno) e Zootecnia (Integral)

Porto Esperidião: Geografia (EaD)

Ribeirão Cascalheira: Letras (EaD)

Rondonópolis: Letras (Noturno)

Sinop: Ciências Econômicas (Noturno), Engenharia Elétrica (Integral), Geografia (Noturno), Letras (Noturno) e Matemática (Noturno)

Tangará da Serra: Administração (Matutino), Ciências Biológicas (Noturno), Engenharia Civil (Integral), Jornalismo (Noturno) e Letras (Noturno)

Vila Bela da Santíssima Trindade: Ciências da Natureza (Noturno) e Pedagogia (Noturno)

Vila Rica: Artes Visuais (EaD) e Ciências Biológicas (Parceladas)