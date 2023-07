Inscrições seguem até a próxima quinta-feira (06); Ao todo foram disponibilizadas 100 vagas para Cuiabá e Várzea Grande

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) lançou, nesta terça-feira (04.07), processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de psicólogo e assistente social para escolas da Rede Estadual de Ensino. As inscrições começam nesta terça-feira e seguem até às 23h59 de quinta-feira (06).



Ao todo foram disponibilizadas 100 vagas, das quais 60 para Cuiabá (sendo 30 para cada cargo) e 40 para Várzea Grande (20 para cada cargo). Entre os critérios para participar do processo seletivo para psicólogo estão: ser bacharel em psicologia, experiência em psicologia educacional escolar, pós-graduação na área de educação, experiência comprovada em unidade escolar; e inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia.



Já para assistente social a exigência é que seja bacharel em serviço social, tenha conhecimento em educação e curso de licenciatura plena, pós-graduação na área de educação, experiência comprovada em unidade escolar e possuir inscrição ativa no Conselho Regional de Serviço Social.



A seletiva ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira a análise curricular, de caráter eliminatório, e a segunda uma entrevista online com comissão composta por psicólogos do quadro da Seduc. A entrevista também tem caráter eliminatório e classificatório.



Somente participarão da segunda etapa os classificados dentro do número de vagas existentes ou eventual abertura para preenchimento imediato. A inscrição é feita somente em formato online. O candidato precisa anexar em PDF o diploma e certificado de conclusão da graduação, o registro no Conselho Regional, o Currículo Vitae e outros documentos comprobatórios exigidos no edital.



A convocação dos aprovados será feita pela Seduc conforme a ordem de classificação, no prazo de validade do certame e de acordo com o interesse e conveniência do Poder Público.

Para acessar o formulário de inscrição, CLIQUE AQUI.



Confira o edital AQUI.