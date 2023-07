Inscrições ficam abertas até dia 26 de julho; serão 100 vagas para escolas dos polos Cuiabá e Várzea Grande

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) lançou processo seletivo com vagas para professor mentor do programa de estágio supervisionado Meu Futuro Professor. As inscrições ficam abertas até o dia 26 de julho. Serão 100 vagas exclusivamente para as escolas que fazem parte das Diretorias Regionais de Educação dos polos de Cuiabá e Várzea Grande. O processo seletivo consta na Portaria Nº 764/2023.



O programa tem como objetivo principal propiciar o amplo desenvolvimento da prática docente nos licenciados dos diversos cursos de graduação voltados à formação de professores e terá bolsa mentoria mensal de R$1.500,00 até dezembro deste ano.



Poderão se inscrever professores do quadro efetivo da Seduc que estejam lecionando e professores em contrato temporário que participaram do Processo Seletivo Simplificado vigente. De acordo com a secretária adjunta de Gestão de Pessoas (SAGP), Flávia Emanuelle de Souza, os candidatos também precisam ter concluído todos os módulos do curso Profissão Docente: Programa Estágio Supervisionado.



“Esse curso está disponível na plataforma AVADEP até dia 24 deste mês e ter participado dele será requisito para não ser eliminado”, explica a secretária adjunta. Outra exigência, segundo ela, é não estar afastado para tratamento de saúde, estar com redução de carga horária ou qualquer outro tipo de afastamento ou licença conforme a Lei Complementar n° 04/1990. “Sem contar que o professor precisa estar lecionando no mesmo componente curricular de formação”, completa.



O processo seletivo será de duas etapas, sendo a primeira de caráter eliminatório e a segunda de caráter classificatório. A classificação obedecerá respectivamente: Maior pontuação no PAS (professor efetivo) e pontuação do Processo Seletivo Simplificado vigente para professor em contrato temporário.



No formulário de inscrição é obrigatório anexar no campo indicado, a Carta de Indicação assinada pelo diretor da escola de origem do professor e também do coordenador pedagógico da unidade, conforme modelo disponibilizado no seletivo.

Clique no link e faça sua inscrição.