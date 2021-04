Educação 21/04/2021 09:02 Trabalho em conjunto permite mudança para nova Escola Tiradentes em Lucas do Rio Verde Atualmente, o Estado conta com 11 unidades de Escolas Tiradentes que atendem cerca de 6.200 estudantes. Foto: Divulgação Depois de dias de trabalho intenso, foi concluída a mudança para a nova Escola Estadual Militar Tiradentes Sd PM Adriana Morais Ramos. Para celebrar o esforço de todos os envolvidos, foi realizada na sexta-feira (16.04), uma visita guiada na nova unidade escolar. Todo procedimento atendeu as medidas de biossegurança importas devido ao período de pandemia. A obra do novo prédio está em fase final, faltando detalhes e acabamento da quadra poliesportiva e o pátio externo. A entrega está prevista para meados de junho deste ano. A escola tem uma estrutura moderna com 16 salas de aula, cozinha com refeitório, salas administrativas, quadra poliesportiva, laboratórios de física, química, biologia e informática, corredores cobertos, biblioteca, em uma área de mais de 7,9 mil metros quadrados, inclusive, com pátio de formatura militar. Durante o percurso, o diretor comandante, capitão Junior Cleiton de Araujo Cunha explicou que a mudança contou com apoio da gestão de Lucas do Rio Verde que cedeu o transporte e colocou a disposição alguns servidores. Destacou também que todo mobiliário e os aparelhos de ar condicionado serão novos. No momento, as aulas estão acontecendo em modo remoto. Hoje estão matriculados na unidade 612 alunos, com o processo seletivo no final do ano, serão 800. Para o capitão Cunha, o resultado de todo trabalho está sendo colhido. “Sou grato a todos os envolvidos entre eles a comunidade escolar, a Secretaria de Estado de Educação, a prefeitura e os civis e militares que não mediram esforços”. Ao final do trajeto, o pastor Pascoal Junior, da Igreja Batista Nacional Betel, fez uma benção a unidade e a todos os presentes. Participaram da visita o comandante do 13° BPM, tenente coronel Paulo Secchi, o prefeito Miguel Vaz, a secretária de Educação, Elaine Lovatel, o secretário de Infraestrutura e Obras, Alexandre Leonardo Orbolato, além de servidores civis e militares. Atualmente, o Estado conta com 11 unidades de Escolas Tiradentes que atendem cerca de 6.200 estudantes. As escolas militares mato-grossenses são destaque nos exames do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). As notas referentes a 2019, apresentadas em 2020, superam a média da rede estadual.

