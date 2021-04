Educação 22/04/2021 17:50 Plataforma possibilita empréstimo gratuito de livros em formato digital Biblioteca Estevão de Mendonça e outras 11 bibliotecas públicas de Mato Grosso foram contempladas com a ferramenta do projeto BibliotecaDigital Tocalivros Fotos Para Divulgação Biblioteca - Foto por: João Felipe/Secel-MT No Dia Mundial do Livro celebrado nesta sexta-feira (23.04), os leitores de Mato Grosso podem potencializar seus hábitos de leitura por meio de um catálogo virtual do projeto BibliotecaDigital Tocalivros. A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça foi contemplada com a iniciativa e já está com o catálogo disponível pela plataforma biblioteca-estevao-de-mendonca.tocalivros.com. Disponibilizada pela Tocalivros e rede de Bibliotecas-Recode, a ferramenta levou 18 meses para sair do papel e conta com audiolivros e eBooks para possibilitar, com uma ferramenta personalizada, o empoderamento digital e a formação de novos leitores. Nessa fase inicial considerada de testes, o espaço da Biblioteca Pública Estadual possui 50 títulos de eBooks gratuitos por mês e cada usuário pode emprestar até cinco livros mensalmente. De clássicos da literatura a biografias, as opções para empréstimo incluem ainda outros gêneros, como comédia, poesia, infantojuvenil, além de publicações sobre negócios, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. O espaço pode ser acessado também pelo aplicativo TocaLivros disponível em iOS e Android. Nesse caso, é necessário selecionar a biblioteca e fazer o login. Totalmente acessível, a ferramenta permite ouvir e ler off-line e sem limites quanto a acessos ou associados. Além da biblioteca estadual sob gestão da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), outras 11 bibliotecas públicas de Mato Grosso foram contempladas no projeto BibliotecaDigital Tocalivros. Para o acesso ao conteúdo digital de cada biblioteca, basta acessar o link respectivo (lista abaixo), realizar o cadastro e aguardar a liberação. De acordo com a coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, Waldineia Almeida, as bibliotecas selecionadas fazem parte do movimento Recode e do antigo programa Conecta Bbiblioteca. “Poucas bibliotecas públicas no estado possuem redes sociais e sites. Com essa ação da Tocalivros e Recode, vamos vencendo esse desafio pois traz uma valiosa possibilidade de acesso digital. Principalmente nesse período de pandemia, é uma iniciativa de modernização e de valorização das redes sociais e dos contatos virtuais, tão importantes para promoção desses equipamentos”, declara Waldineia. Bibliotecas contempladas em Mato Grosso Biblioteca Pública Municipal Antídia Coutinho

Município: Araguaiana/MT

Link: https://biblioteca-municipal-antidia-coutinho.tocalivros.com Biblioteca Pública Municipal Castro Alves

Município: Canarana/MT

Link: http://biblioteca-castro-alves.tocalivros.com Biblioteca Pública Municipal Professora Leonidia Avelino Moraes

Município: Cáceres/MT

Link: https://biblioteca-professora-leonidia-avelino-de-moraes.tocalivros.com Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça

Município: Cuiabá/MT

Link: https://biblioteca-estevao-de-mendonca.tocalivros.com/ Biblioteca Pública Municipal Ipiranga do Norte

Município: Ipiranga do Norte/MT

https://biblioteca-de-ipiranga-do-norte.tocalivros.com Sistema Municipal de Bibliotecas de Juína

Município: Juína/MT

Link: https://sistema-municipal-de-bibliotecas-de-juina.tocalivros.com Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato

Município: Lucas do Rio Verde/MT

Link: https://bibliotecadelucasdorioverdemonteirolobato.tocalivros.com/ Biblioteca Pública Municipal Dom Canísio Klaus

Município: Nova Guarita/MT

Link: https://biblioteca-dom-canisio-klaus.tocalivros.com Biblioteca Pública Municipal Rubem Alves

Município: Peixoto de Azevedo/MT

Link: https://biblioteca-rubem-alves.tocalivros.com Biblioteca Pública Municipal Manoel Severino da Silva

Município: Rondonópolis/MT

Link: http://biblioteca-manoel-severino-da-silva.tocalivros.com Biblioteca Pública Municipal Centro do Saber André dos Santos

Município: Sapezal/MT

Link: https://biblioteca-centro-do-saber-andre-dos-santos.tocalivros.com Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato

Município: Sorriso/MT

Link: https://bpmsmonteirolobato.tocalivros.com/

