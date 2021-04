Educação 23/04/2021 06:47 ALUNOS CONECTADOS: Projeto é prorrogado até dezembro de 2021 Programa foi mantido pela relevância do fornecimento de pacote de dados para as universidades federais O projeto Alunos Conectados será estendido até dezembro de 2021 para as universidades federais. O projeto, que foi desenvolvido por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), tem por objetivo fornecer pacote de dados para estudantes das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para que consigam desenvolver as atividades acadêmicas fora da instituição de ensino. Até o momento, mais de 74 mil estudantes foram atendidos pela Secretaria de Educação Superior (Sesu) com a entrega dos chips pelo projeto Alunos Conectados. O pedido de prorrogação, enviado pela Sesu no último dia 5, foi feito devido à relevância do fornecimento de pacote de dados em Serviço Móvel Pessoal (SMP) para os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica das universidades federais.

Voltar + Educação