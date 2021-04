Educação 29/04/2021 16:23 Seciteci abre inscrições para o processo seletivo de professores bolsistas temporários São mais de 40 vagas, para profissionais graduados em Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia, Letras e áreas de Informática A partir desta sexta-feira (30.04) a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) abre as inscrições para candidatos interessados em participar do processo seletivo para a contratação de professores bolsistas, por meio do programa Novos Caminhos. Os profissionais serão temporários e vão trabalhar em unidades fora de sede. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16 de maio e todas as etapas de classificação seão divulgadas conforme cronograma especificado no edital que pode ser acessado AQUI. São mais de 40 vagas, para profissionais graduados em Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia, Letras e áreas de Informática. Segundo a coordenadora de Educação Profissional e tecnológica da Seciteci, Ana Flavia Derze Soares, foi realizada uma pactuação com o Governo Federal, para ofertar o curso técnico de Agropecuária para alunos do Ensino Médio e para isso, será formado um cadastro reserva de professores. “Este curso é voltado aos alunos que ainda estão estudando, pelo programa chamado Mediotec, pois assim eles concluem o ensino médio junto com um curso profissionalizante. As aulas serão em locais próximos às unidades polos e os professores serão bolsistas pelo programa Novos Caminhos [antigo Pronatec], por isso precisamos contratar profissionais temporários para atenderem a esta demanda específica”, explicou. Os professores estarão ligados às Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) de Sinop, Barra do Garças, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde e Alta Floresta, porém atuarão nas cidades de Aripuanã, Colniza, Querência, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Mirassol d´Oeste, Pontes e Lacerda, Campos de Julio e Alto Boa Vista. A base salarial é de R$ 36 reais a hora aula. Os requisitos e documentos necessários estão disponíveis no edital.

