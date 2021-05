Educação 04/05/2021 06:00 Seduc fará repasse para 1.429 professores comprarem notebook; saiba quem foi beneficiado A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou nesta segunda-feira (03.05) nova relação de servidores contemplados no ‘Programa de Aquisição de Notebooks e Custeio de Internet’. No total, 1.429 beneficiários terão o valor de R$ 3.500 creditado em conta pessoal nesta terça-feira (04.05) para aquisição do computador portátil. A lista contendo o nome dos contemplados nesta etapa segue abaixo, em anexo. Após a compra do notebook, os servidores têm 60 dias para prestar conta, por meio de apresentação de cópia da nota fiscal na secretaria escolar e assinatura de um termo de aquisição. Os profissionais da educação que quiserem devolver o crédito deverão fazê-lo por meio de depósito ou transferência bancária: agência 3834-2 e conta 5395-3 (Seduc-Fundeb). Não é permitida a devolução do recurso por meio de Documento de Arrecadação (DAR). Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected] Programa Governamental O Governo de Mato Grosso instituiu programa que prevê que cada professor (efetivo e temporário) em sala de aula receberá R$ 6.020 da Seduc-MT. Desses, R$ 3.500 devem ser usados para comprar um notebook e, os outros R$ 2.520, para aquisição de internet – os repasses serão feitos em 36 parcelas de R$ 70, sendo que a primeira delas será paga até 30 de maio. Além dos professores, o benefício se estende aos coordenadores pedagógicos, assessores pedagógicos, diretores e coordenadores regionais.



