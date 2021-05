Educação 06/05/2021 17:21 Seduc realiza licitação para retomada das obras de escola em Sinop Acompanhe as chamdas da lista de espera do Sisu 2021 da Universidade Estadual do Mato Grosso A secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) publicou tomada de preços para retomada das obras da Escola Profª Cleufa Hubner, localizada no bairro Jardim das Nações, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). A construção, iniciada em 2013, sofreu várias paralisações. A sessão pública para abertura dos envelopes será realizada no dia 21 de maio, das 9h às 9h30, na sala de licitação da Seduc, em Cuiabá. O custo global máximo do certame é de R$ 1.929.119,00, sendo que a proposta com o menor preço será a vencedora. “A retomada desta obra é uma ação há tempo aguardada pela comunidade. Nossa equipe da Seduc foi atrás para resolver as pendências administrativas que atrasavam a continuidade da obra. Essa escola terá um ambiente atrativo e que vai auxiliar a aprendizagem dos nossos jovens. A meta do governador Mauro Mendes é finalizar e entregar todas as obras inacabadas para a comunidade escolar”, ressalta o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Estrutura Essa escola terá 18 salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professor, sala de informática, biblioteca, cozinha e refeitório, praça de recreação e urbanização, quadra poliesportiva coberta. Atualmente, os alunos ocupam dois prédios alugados, distantes 2 km. São 662 alunos do Ensino Fundamental. A nova unidade terá capacidade para atender até 1.600 alunos nos três períodos. A tomada de preços está no Diário Oficial de terça-feira (04.05). A sessão pública poderá ser acompanhada em tempo real por meio do link: https://www.youtube.com/channel/UCQOdC2-QEJ0hSsGDe_xlnpw/featured. Mais informações: (65) 3613-6365, e-mail: [email protected]

Voltar + Educação