Mauro Mendes destacou parceria com o prefeito Roberto Dorner e alto padrão do prédio onde será instalada a unidade

Com capacidade inicial para 800 estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, a nova escola Tiradentes de Mato Grosso será instalada em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá) e vai funcionar no prédio da Faculdade de Tecnologia (Fastech).

A definição da nova unidade foi anunciada pelo governador Mauro Mendes, durante agenda no município nesta semana. A parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura Municipal é a realização de um sonho antigo da comunidade.

A gestão da escola será da Polícia Militar, mas todo o corpo docente é da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O município vai custear o aluguel do prédio.

Mauro Mendes destacou o alto padrão de qualidade do prédio e agradeceu a parceria do prefeito Roberto Dorner. O governador enfatizou que o Estado tem investido em escolas com excelente infraestrutura física, e que vai continuar construindo e reformando unidades em vários municípios, além de buscar a climatização de 100% dos prédios e investir na área pedagógica.

“Acabamos de depositar R$ 3.500,00 na conta dos professores para comprarem notebooks e vamos dar um plano de internet por três anos. Com isso queremos melhorar as ferramentas dos professores para melhorar a qualidade do ensino público de Mato Grosso”, reforçou Mauro Mendes.

Secretário de Estado de Educação, Alan Porto enfatizou que a Seduc já está tomando as providências para a criação da nova unidade escolar e que a previsão é que ela entre em funcionamento no segundo semestre deste ano.

“Estamos em um momento de grandes mudanças, com diversas ações sendo implantadas para melhorar a aprendizagem de nossos estudantes. A criação das escolas militares é uma destas ações e ocorre com apoio da sociedade. Em 2020 tínhamos cerca de 3 mil estudantes nas escolas militares e para 2021 já são quase 9 mil”, destaca o secretário.

Alan Porto ainda enfatiza o bom desempenho das Escolas Estaduais Militares de Mato Grosso no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Enquanto a média estadual no Ideb, para os Anos Finais do Ensino Fundamental foi de 4,5, a menor nota nas escolas militares foi de 6,4. Na avaliação do Ensino Médio as escolas militares também se destacam. Enquanto a média estadual no Ideb foi de 3,4, nas escolas militares foi de 4,9 a 6,2.

Criação

Conforme prevê a legislação estadual sobre o tema (Lei 11.273, de 21 de dezembro de 2020), por não se tratar de transformação de escola estadual em escola estadual militar, não haverá a necessidade de realização de audiência pública para debater o assunto em Sinop.

Para receber a nova escola, o prédio da Fastech terá apenas que passar por algumas adequações, de acordo com o Major PM Manoel Benedito Fernandes Dantas, que já foi escolhido como o diretor da escola. “O prédio é novo, com ótima estrutura. Apenas algumas adequações no corpo administrativo, refeitório e cozinha serão feitas”.

Expansão

A Escola Militar Tiradentes de Sinop será a 13ª de Mato Grosso. Atualmente são 12 escolas militares, em 12 cidades. Quatro foram aprovadas entre 2020 e 2021 e as outras sete foram criadas entre os anos de 2017 e 2019. Antes, existia somente a tradicional E.E. da Polícia Militar Tiradentes, criada em 1986, em Cuiabá.

Além das escolas militares, Mato Grosso tem ainda uma unidade cívico-policial, a E.E. Presidente Médici, em Cuiabá, que neste ano passou a ter gestão compartilhada entre a Seduc-MT e a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MT).

As escolas militares ficam em Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Barra do Garças, Rondonópolis, Tangará da Serra, Nova Mutum, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Juara, Alta Floresta e Confresa.