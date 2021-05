Educação 08/05/2021 09:55 Sete escolas do Mato Grosso participam de programa piloto do governo de Educação Digital Foto: Reprodução Sete escolas do estado do Mato Grosso já se inscreveram e vão participar do programa piloto de Robótica Espacial, voltado a escolas públicas e particulares de todo o País. Criado com o objetivo de reduzir desigualdades por meio da Educação Digital, o programa disponibiliza uma plataforma pedagógica com simuladores que ensinam conhecimentos teóricos e práticos de robótica. Os estudantes também vão aprender a montar um robô Rover Lunar, inspirado na missão espacial Artemis da NASA, que conta com participação brasileira por meio da AEB. Nesta segunda-feira, às 16h, será realizada uma live detalhando o projeto que é uma iniciativa pedagógica da Universidade de Brasília (UnB) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e executado pela Be Byte, escola de programação e robótica para crianças. A meta do programa é atingir 11.500 alunos, de 250 escolas em todos os estados brasileiros, e Distrito Federal. Até o momento, 163 escolas de todo o país já se inscreveram. Saiba mais em http://www.roboticaespacial.com.br/introducao.

