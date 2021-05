Crianças e adolescentes que tenham desenvolvido tecnologias que ajudem a resolver problemas sociais podem participar da categoria “Educação para o Futuro” do prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social.

As instituições de ensino interessadas precisam selecionar os alunos para o cadastro das iniciativas até o dia 28 de maio pelo endereço eletrônico transforma.fbb.org.br.

Três iniciativas finalistas serão escolhidas entre os dias 5 e 9 de julho. As propostas serão julgadas no dia 26 de outubro e a cerimônia de premiação ocorrerá no dia seguinte, 27 de outubro. Os resultados de todas as etapas poderão ser acompanhados na plataforma transforma e no portal da Fundação Banco do Brasil.

De acordo com informações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na edição deste ano, serão investidos R$ 2 milhões para as instituições finalistas.

O evento completa 20 anos de investimento em soluções que visam combater problemas diversos que envolvem a proteção dos direitos humanos.

A iniciativa vencedora será premiada com R$ 100 mil e as outras duas finalistas receberão R$ 50 mil cada.