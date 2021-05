A Comissão de Ensino e Formação do CAU/MT irá promover uma reunião virtual, no dia 27 de maio, às 13h30 (horário local) com as Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam ou estão estruturando o curso de graduação em arquitetura e urbanismo no Estado de Mato Grosso. O objetivo da reunião é elaborar uma agenda de atividades e eventos conjuntos com as IES e promover reflexões acerca do ensino e formação.

Foram convidados os coordenadores/representantes da Universidade Federal de Mato Grosso; Universidade do Estado de Mato Grosso; Universidade de Cuiabá; Faculdade de Rondonópolis; Centro Universitário de Várzea Grande; Faculdades Integradas de Rondonópolis; Faculdade de Guarantã do Norte; Centro Universitário La Salle; Faculdade de Sorriso; Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop; Faculdade Estácio do Pantanal; Faculdades Integradas de Primavera do Leste; Centro Universitário Fasipe; Faculdade Fasipe Cuiabá; Universidade Pitágoras Unopar; Universidade Santo Amaro; Centro Universitário UNIBTA; Centro Universitário Dom Pedro II; Universidade Metropolitana De Santos; Universidade Cesumar; Faculdades Integradas De Tangará da Serra; Faculdade de Direito de Alta Floresta e Faculdades Metropolitanas de Cuiabá.