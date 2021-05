Educação 17/05/2021 18:33 Vestibular da Unemat 2021 abre inscrições com vagas que restaram do SISU 307 vagas em nove campis estão disponíveis para serem preenchidas pelo vestibular da Unemat 2021. Elas são vagas que foram destinadas ao Sistema de Seleção Unificada, mas não foram preenchidas. No Sistema de Seleção Unificada do primeiro semestre de 2021 a Unemat ofereceu 2.520 vagas, desse total, restaram 307 não preenchidas que estão espalhadas por 9 campis. E que agora a instituição oferece no seu vestibular. Cursos disponíveis no vestibular da Unemat 2021 Confira abaixo a relação completa de cursos disponíveis pela Universidade do Estado do Mato Grosso: Administração

Ciência da Computação

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Biológicas

Ciências Econômicas

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia De Produção Agroindustrial

Engenharia Elétrica

Engenharia Florestal

Geografia

História

Jornalismo

Letras

Letras

Letras – Português e Inglês

Matemática

Matemática

Matemática

Pedagogia

Turismo Os cursos estão distribuídos entre as cidades de: Sinop, Cáceres, Alta Floresta, Barra dos Bugres, Alto Araguaia, Juara, Pontes e Lacerda, Nova Xavantina e Tangará da Serra. Vestibular Unemat 2021 A seleção vai ser feita por meio de carta de intenção, que deverá ser enviada pelo candidato durante a inscrição e deve atender aos seguintes requisitos: Edital ; Escrita na forma padrão da Língua Portuguesa de forma objetiva, clara. De acordo com as orientações presentes no

Escrita à mão, pelo próprio candidato no cartão disponível no edital;

Mínimo de 8 e máximo de 30 linhas;

O texto deverá ser digitalizado, com boa qualidade, e salvo em formato PDF;

Durante a inscrição, o candidato deverá anexar o seu texto no local indicado;

O texto deverá ser produzido dentro do tema proposto;

O candidato deve ficar atento ao local indicado para assinatura, sob pena de desclassificação;

O texto não pode apresentar cópia dos textos disponibilizados pela instituição. Cronograma do processo seletivo Inscrições: De 13 a 18 de maio;

Resultado preliminar: 24 de maio;

Divulgação do Resultado: 28 de maio;

Matrícula dos candidatos aprovados: De 31 de maio a 1º de junho. Inscrições no vestibular Unemat 2021 As inscrições se encerram amanhã, 18. E podem ser feitas diretamente no site da Universidade do Estado do Mato Grosso. Não é cobrada taxa para participação. Fique bem informado, acompanhe a editoria de carreiras do FDR.

