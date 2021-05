Educação 26/05/2021 04:43 OPORTUNIDADE: Unemat contrata de intérprete de Libras e ledor escrevente A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) abre seletivo para a contratação temporária de Agentes Universitários, nas especialidades de Intérprete de Libras e Ledor escrevente para atendimento a pessoas com deficiência. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 30 de maio, exclusivamente pela internet ( http://seletivos.unemat.br/ ) O edital é para chamada imediata e formação de cadastro de reserva. Na especialidade de intérprete de Libras, os profissionais atuarão nos câmpus de Tangará da Serra, Alto Araguaia (Núcleo Pedagógico de Rondonópolis), Cáceres, Sinop, Nova Mutum e Juara. Já para ledor escrevente, há vagas para Tangará da Serra, Cáceres, Sinop, Nova Mutum, Alta Floresta e Juara. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 2.575,64, de acordo com a titulação. REQUISITOS DE FORMAÇÃO Para intérprete de libras: Ensino Médio completo, e formação como tradutor e/ou intérprete de Libras, comprovada por meio de: cursos de educação profissional credenciados; ou cursos de extensão universitária na área de Libras/Português; ou cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação. (A formação de tradutor e intérprete de Libras/Português pode ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma instituição credenciada). Para ledor escrevente: Ensino Médio completo e experiência comprovada de, ao menos, um semestre letivo em cargo de acompanhamento de alunos com necessidades especiais. INSCRIÇÃO Para realizar a inscrição, é necessário acessar o portal de seletivos da Unemat no endereço eletrônico disponível aqui . Neste endereço, o candidato encontrará o formulário de inscrição on-line. Para realizar a inscrição, deverá acessá-lo e preenchê-lo com todas as informações solicitadas. Em seguida, anexar: Cópia documento oficial de identidade (frente e verso); Certificado de conclusão e histórico escolar de Nível Médio (frente e verso); Documentos comprobatórios da formação ou experiência, conforme a especialidade. O Processo seletivo compreenderá três etapas: avaliação de inscrição, prova prática e avaliação de títulos. Os candidatos contratados desenvolverão assistência e auxílio aos alunos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a fim de assegurar a acessibilidade a pessoas com algum tipo de deficiência.

