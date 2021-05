Educação 28/05/2021 06:24 Ensino híbrido não será adotado em municípios com risco muito alto de contaminação da Covid-19 O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), esclarece que as unidades de ensino devem seguir as recomendações sanitárias vigentes no município onde estão localizadas para a volta das aulas no sistema híbrido. Nota Técnica conjunta elaborada pela Seduc-MT e pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) estabelece todas as diretrizes a serem seguidas, considerando a situação epidemiológica de cada município. Se houver medidas mais restritivas, com base em decretos, as aulas não devem ser retomadas na modalidade híbrida ou, se já retomadas, devem ser suspensas no caso de agravamento da situação epidemiológica. Aulas Os dados sobre a pandemia da Covid-19 de cada município estão disponíveis no PAINEL INTERATIVO COVID-19 de Mato Grosso, no site oficial da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. A Seduc reforça que a decisão do retorno seguro às aulas compreende o engajamento de vários atores, dividindo as responsabilidades entre os gestores da saúde e educação a nível estadual, municipal e escolar. Leia a íntegra da Nota Técnica no anexo abaixo.

