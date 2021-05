Educação 28/05/2021 18:16 Governo suspende retorno das aulas marcado para próxima semana Tchélo Figueiredo/Secom Governo de Mato Grosso decidiu, na tarde desta sexta-feira (28), suspender o retorno das aulas na modalidade híbrida, marcado para a próxima semana. De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, as aulas vão continuar na modalidade não presencial até o fim deste semestre, no dia 16 de julho. O alto índice de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a volta do crescimento de casos e mortes, com o início da terceira onda da Covid-19, foram os principais motivos para a suspensão, que foi definida em reunião com o governador Mauro Mendes. Também foi considerado o início da vacinação dos profissionais da educação. A previsão é que, após o recesso escolar do meio do ano, em agosto, os alunos retornem na modalidade híbrida, quando os servidores já devem estar imunizados.

