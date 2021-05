Educação 31/05/2021 17:17 Profissionais da rede estadual de educação em Várzea Grande começam a ser vacinados na quinta-feira Profissionais da rede estadual de educação de Várzea Grande começam a ser vacinados nesta quinta-feira (03.06) contra a Covid-19. Conforme o cronograma da Prefeitura, haverá dois postos de vacinação no município: um no Parque Berneck e outro na Univag, no bairro Cristo Rei. Os profissionais da educação precisam estar atentos à documentação exigida no momento da imunização. É necessário apresentar holerite de maio de 2021, cópia do cartão do SUS e cópia de um documento pessoal com foto. Sem a apresentação destes três documentos não será possível realizar a imunização. A Prefeitura esclarece ainda que não será necessário fazer cadastro online. Cada unidade escolar deverá vacinar seus profissionais conforme horário pré-definido. A agenda (descrita abaixo) foi previamente enviada aos gestores de cada instituição. Moram em Várzea Grande 2.291 servidores da rede estadual de ensino, sendo 1.970 professores, 194 Apoio Administrativo Educacional (AAE), 126 Técnicos Administrativos Educacionais e um auxiliar de administração. Confirma o cronograma: PARQUE BERNECK – DRIVE THRU 11h Assessoria Pedagógica de Várzea Grande Edieb Licínio Monteiro da Silva ceja licinio monteiro da silva Profª Célia Rodrigues Duque EE José Garcia Neto EE Antonio Geraldo G. Gattiboni EE Luz do Saber EE Dep. Emanuel Pinheiro 12h EE Dep. Milton Figueiredo EE Dep. Salim Nadaf EE Dom Bosco EE Domingos Sávio Brandão Lima EE Dunga Rodrigues 13h EE Ernandy Maurício Baracat de Arruda EE Gonçalo Botelho de Campos EE Gov. Dante Martins de Oliveira EE Gov. Julio Strubing Muller EE Heroclito Leôncio Monteiro 14h EE Irene Gomes de Campos EE Irmãos do Caminho EE Jaime Verissimo de Campos Jr. - Jaiminho EE José Leite de Moraes EE Luis Pedroso da Silva 15h EE Manoel Correa de Almeida EE Manoel Gomes EE Maria Leite Marcoski EE Mercedes de Paula Soda EE Miguel Baracat UNIVAG – DRIVE THRU 11h Escola Militar Tiradentes tenente-coronel PM Louirson Benevides EE Missionário Gunnar Vingren EE Pedro Gardes EE Porfiria Paula de Campos EE Prof. Demetrio de Souza 12h EE Prof. Elmaz Gattaz Monteiro EE Prof. Fernando Leite de Campos EE Prof. Honorio Rodrigues Amorim EE Prof. Jose Mendes Martins 13h EE Prof. Vanil Stabilito EE Profª Marlene Marques de Barros EE Profª. Adalgisa de Barros EE Profª. Arlete Maria da Silva EE Profª. Elizabeth Maria Bastos 14h EE Profª. Jercy Jacob EE Profª. Maria da Cunha Bruno EE Profª. Maria Macedo Rodrigues EE Profª. vasti pereira da Conceição EE Terezinha de Jesus Silva EE Ubaldo Monteiro da Silva 15h IFMT – Várzea Grande UFMT - Campus Universitário de Várzea Grande

